Kalfat'ta yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllleri verildi. Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan'ın öncülüğünde spor salonunda düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, ödül töreninin ardından Kalfat'ın geleneksel oyunlarından "sinsin"in oynanmasıyla sona erdi. Ödül törenine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ile vatandaşlar katıldı.

