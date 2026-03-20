Çankırı'da iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çankırı'da iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evin içerisinde yapılan incelemede Ramazan Bayram ve Sefer Üzün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı.
