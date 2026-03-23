        GÜNCELLEME - Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

        Çankırı’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı.

        Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul istikametine giden bir tırda düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde ekiplerce durdurulan tırda yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araç sürücüsü ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü C.Ş., tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Çankırı'da "yaşayan öğrenme sınıfı" oluşturuldu
        Çankırı'da "yaşayan öğrenme sınıfı" oluşturuldu
        Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı'da bayram dönüşü trafiği D100 Karayolu'nda yoğunlaştı
        Çankırı'da bayram dönüşü trafiği D100 Karayolu'nda yoğunlaştı
        Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor
        Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor
        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...