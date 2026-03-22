        Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor

        Giriş: 22.03.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Çankırı(AA ) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde asırlardır sürdürülen Akyel geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Köy Muhtarlığı ile Hüyük Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince ortaklaşa düzenlenen etkinlik, köy halkı ile büyükşehirlerden gelen Hüyüklüleri bir araya getirdi.

        Gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, vatandaşlar dualar eşliğinde köy çevresindeki evliya türbelerini ziyaret etti.

        Hüyük köyü sakinlerinden İsmail Gümüşok, Akyel geleneğinin manevi yönüne işaret ederek, "Bayramın ikinci günü Akyel etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Akyel, geçmişten bugüne dualarla, niyazlarla yaşatılan önemli bir geleneğimizdir. Türbeleri ziyaret eder, 'Yarabbi, zatı pak olanların hürmetine senden eman dileriz' diyerek dua ederiz. Çünkü inanıyoruz ki temiz imanın olduğu yerde temiz insan da vardır." dedi.

        Köy Muhtarı Satılmış Canbaz da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Bugün Akyel etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, kadın erkek, genç yaşlı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Asırlardır sürdürülen Akyel geleneği, Hüyük köyünde nesilden nesile aktarılmaya devam ederken kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar

        Benzer Haberler

        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...
        Çankırı'da D100 kara yolu güzergahında bulunan izinsiz reklam tabelaları ka...
        Çankırı'da D100 kara yolu güzergahında bulunan izinsiz reklam tabelaları ka...
        Çankırı'da bariyere ve bir araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da bariyere ve bir araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da hacca gidecekler için "hacı yemeği" düzenlendi
        Çankırı'da hacca gidecekler için "hacı yemeği" düzenlendi