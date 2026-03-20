        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kızlaryolu Barajı ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 20.03.2026 - 20:29 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kızlaryolu Barajı ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.


        Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentte Çankırı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yapraklı ilçesine doğal gaz gibi yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.


        Çankırı'nın Güldürcek Barajı'ndan üç kat daha fazla su tutma kapasitesine sahip olan Kızlaryolu Barajı'ndan içme suyunu temin edebileceğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Çankırı'mızın içme suyu sorununu bir daha problem olmayacak şekilde kökten çözüyoruz. Bu proje hem bizleri hem de gelecek nesillerimizi su sorunundan tamamen kurtaracak." dedi.

        Kızlaryolu Barajı ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dönüm arazinin sulanmasına ilişkin saha çalışmalarının hızla ilerlediğini dile getiren Akbaşoğlu, buna dair sulama ihalesinin yapıldığını, yüklenici firmanın şantiye faaliyetlerine başladığını belirtti.


        Kızlaryolu Barajı'ndan Çankırı'nın içme suyu temin projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2026 yılı yatırım programına alındığına işaret eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum. Bu bizim hayalimizdi. 70 yıllık hayal olan Kızlaryolu Barajı'mızı nasıl Çankırı'mıza ve bölgemize dev bir eser olarak inşa ettiysek, bu barajdan içme suyu projesini de inşallah memleketimize kazandırıyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası

        Kalfat'ta yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi
        Kalfat'ta yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi
        Orta'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Orta'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Çankırı'da 2 katlı evde yangın: 2 ölü
        Çankırı'da 2 katlı evde yangın: 2 ölü
        Çankırı'da iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi öldü
        Çankırı'da iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi öldü
        Çankırı'da 2 katlı ahşap evde yangın: 2 ölü
        Çankırı'da 2 katlı ahşap evde yangın: 2 ölü
        Çankırı'da arife gününde 7 ayrı kazada 27 kişi yaralandı
        Çankırı'da arife gününde 7 ayrı kazada 27 kişi yaralandı