AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kızlaryolu Barajı ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.





Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentte Çankırı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yapraklı ilçesine doğal gaz gibi yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.





Çankırı'nın Güldürcek Barajı'ndan üç kat daha fazla su tutma kapasitesine sahip olan Kızlaryolu Barajı'ndan içme suyunu temin edebileceğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Çankırı'mızın içme suyu sorununu bir daha problem olmayacak şekilde kökten çözüyoruz. Bu proje hem bizleri hem de gelecek nesillerimizi su sorunundan tamamen kurtaracak." dedi.



Kızlaryolu Barajı ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dönüm arazinin sulanmasına ilişkin saha çalışmalarının hızla ilerlediğini dile getiren Akbaşoğlu, buna dair sulama ihalesinin yapıldığını, yüklenici firmanın şantiye faaliyetlerine başladığını belirtti.





Kızlaryolu Barajı'ndan Çankırı'nın içme suyu temin projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2026 yılı yatırım programına alındığına işaret eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum. Bu bizim hayalimizdi. 70 yıllık hayal olan Kızlaryolu Barajı'mızı nasıl Çankırı'mıza ve bölgemize dev bir eser olarak inşa ettiysek, bu barajdan içme suyu projesini de inşallah memleketimize kazandırıyoruz." diye konuştu.







