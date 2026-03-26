        Çankırı'da akademisyenler yangınlara karşı kolay kullanımlı ve etkili solüsyon geliştirdi

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesindeki (ÇAKÜ) akademisyenler tarafından geliştirilen köpük formundaki yangın söndürme solüsyonu, yangına müdahaleyi kolaylaştırırken alevlerin yayılmasının önüne geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Ülke genelinde çıkan orman yangınları ve meskun mahal yangınlarından etkilenerek alevlerle mücadelede daha etkili bir madde geliştirmek için harekete geçen Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Eyüpoğlu ile Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Biberci, bu kapsamda yaklaşık 2 yıl Ar-Ge çalışması yürüttü.

        Geliştirilen köpük formundaki kimyasal, alevlerle mücadelede kullanım kolaylığı sunarken, yangının söndürülmesi ve yayılmasının engellenmesinde etkili oluyor.

        Prof. Dr. Volkan Eyüpoğlu, AA muhabirine, yangınlar sonucu yaşanan can ve mal kayıplarının yanı sıra milli servet kaybının önüne geçmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        - Kartalkaya yangınından sonra çalışmaları hızlandırdılar

        Özellikle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınından sonra çalışmalarını hızlandırdıklarını ve üretime geçtiklerini belirten Eyüpoğlu, "Çünkü artık vakit kaybedilecek bir durumumuz yoktu. Ciddi anlamda hızlı bir şekilde süreci tersine çevirmek için üretim de yapmamız gerekiyordu. O nedenle Ar-Ge faaliyetlerimizi Ür-Ge faaliyetlerine dönüştürerek hızlı bir şekilde üretime geçtik." dedi.

        Mevcut yangın söndürme sistemlerinin büyük ölçüde kuru kimyevi tozlara dayandığını ve bunların kullanımının hem zor olduğunu hem de yangın söndürme kapasitesinin yangının türüne göre değiştiğini belirten Eyüpoğlu, "Dolayısıyla bizim temel mantığımız, kuru kimyevi tozun dezavantajlarını avantaja çevirecek ve bunu bertaraf edecek, bunun daha ötesine gidip her türlü yangını, katı, sıvı, petrokimyasal yangınlar, polimerik yangınlar ve kimyevi yangınlar da dahil olmak üzere hepsini söndürecek bir araştırma geliştirme sürecine girdik. Bu süreç sonunda da ürünümüzü üretmeyi başardık." diye konuştu.

        - "Battaniye görevi görecek maddeyi biz kimyasal formda hazırladık"

        Yangın söndürmede oksijenin kesilmesinin önemine dikkati çeken Eyüpoğlu, şöyle devam etti:

        "Yangını söndürmek için ya oksijeni kesmemiz gerekiyor ya da yanıcı maddenin üzerini bir katmanla örtmemiz gerekiyordu. Tabiri caizse battaniye görevi görecek maddeyi biz kimyasal formda hazırladık. Yanıcı maddenin yüzeyi bir kimyasal katmanla örtülüyor ve bu katman yanıcı maddenin oksijenle buluşmasını engelliyor. Oksijenle buluşmasını engellediğinden dolayı da yangın süreci ilerlemeden daha başında yok edilmiş oluyor."

        Geliştirilen formülün kullanımının da kolay olduğunu dile getiren Eyüpoğlu, "Kuru kimyevi tozların kullanımı profesyonellik gerektiriyor ve ağır ürünler. Kendi kabıyla beraber 8 kiloya yaklaşan bir ağırlığa sahip. Lakin bizim ürünümüz yaklaşık 1 kilogram civarında. Kullanımı ise deodorant kullanımına benziyor. Kendisine deodorant sıkabilen herkes yangın sırasında bizim köpüğümüzü sıkarak yangına müdahale edebilir." ifadelerini kullandı.

        Formülün tutuşmayı da engelleyerek yangının ilerlemesini durdurduğunu aktaran Eyüpoğlu, bunun orman yangınları ve meskun mahal yangınlarında önemli olduğuna vurgu yaptı.

        - Lityum iyon batarya yangınlarına karşı çalışmalar da sürüyor

        Lityum iyon batarya yangınlarını söndürmek için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Eyüpoğlu, şunları kaydetti:

        "Muhtemel birkaç aya kadar onun da deklarasyonunu yapacağız. Net formülasyonlarımız var. Lityum iyon batarya yangınları ki bu sadece artık elektrikli araçlarda değil, bisikletlerde, scooterlarda, cep telefonlarında, çağrı cihazlarında her yerde kullanılıyor. Dolayısıyla pil kaynaklı yangınların söndürülmesi ciddi anlamda önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

