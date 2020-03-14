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Çerkeş’te fuhuş operasyonu 1 kişi tutuklandı

İHA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çerkeş’te fuhuş operasyonu 1 kişi tutuklandı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Çerkeş’te bir evde fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı istihbarat ve araştırma sonuçları neticesinde E.D. isimli şahsın evinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi.
E.D.’nin ikamet ettiği eve akşam saatlerinde baskın yapan Çerkeş emniyet ekipleri E.D.’yi ‘Fuhşa teşvik aracılık ve zorlama’ suçlarından gözaltına aldı. Aynı anda evde bulunan 2 yabancı uyruklu kadın ve müşteri olduğu tespit edilen 2 erkek şahıs da yakalandı.
E.D. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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