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Çankırı’da önce yağmur sonra dolu etkili oldu Şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

İHA

Çankırı’da önce yağmur sonra dolu etkili oldu Şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde akşam saatlerinde önce sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. Yağmur dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken hava şartları da hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zamanla etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı da adeta ilçenin belirli kesimlerini beyaza bürüdü. Hava durumuna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar adeta neye uğradığını şaşırırken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan olumsuzluk ve oluşan su birikintileri dolayısıyla araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

“Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde”
Durum hakkında açıklamada bulunan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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