Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde meydana geldi. Y.M. (70) idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Atkaracalar Ramazan SARICI

2022-10-04 18:14:15



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