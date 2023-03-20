Ramazan ayı için geri sayım başlamışken iftar ve sahur saatleri araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Çankırı iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Peki, Çankırı'da ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte 2023 Çankırı İmsakiyesi ile Çankırı iftar ve sahur vakitleri...

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