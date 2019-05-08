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Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor

AA

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyü sınırlarında yer alan 150'ye yakın peribacası, görenlerin ilgisini çekiyor

Çankırı'nın peribacaları

Çankırı'nın Orta ilçesindeki peribacaları ziyaretçilerini bekliyor. Sakaeli köyü sınırındaki Kızılırmak Nehri'ni besleyen Devrez Çayı Vadisi'nde yer alan peribacaları, görenlerin ilgisini çekiyor.

AA'da yer alan habere göre, Çankırı Turizm Derneği Üyesi Bahattin Ayhan, Çankırı'nın Şabanözü, Orta, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinin sınırlarından geçerek Kızılırmak Nehri'ne ulaşan Devrez Çayı vadisinin, irili ufaklı pek çok peribacasının yanı sıra kaya yerleşimlerine de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Vadide yer alan 150'ye yakın peribacasının, tortul kayaların su ve rüzgar erozyonuna uğraması sonucu oluştuğunu anlatan Ayhan, bu yapıların yoğun olarak Orta ilçesi Sakaeli köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Gelin Kayaları bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Bölgenin 1990 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğine işaret eden Ayhan, ancak bugüne kadar turizm açısından bir gelişme yaşanmadığını dile getirdi.

Ayhan, "Her ne kadar bölge doğal sit alanı ilan edilmişse de bir çalışma ve altyapı yok. Bölge, özellikle hafta sonları trekking ve olta balıkçılığı meraklılarınca ilgi görüyor ama altyapı olmadığı için bu durum, çevre kirliliği de oluşturuyor" dedi.

Dernek olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne proje sunduklarını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında vadinin 6 kilometrelik bölümünde yön ve kilometre ile çevre kirliliğiyle ilgili uyarı levhaları, belirli aralıklarla çöp bidonlarının konulmasını talep ettik. Peri bacalarına ulaşım için Devrez Çayı'na asma köprü, bölgede mesire yeri ve tuvalet yapılması gibi konuları gündeme getirdik. Çünkü bu alana ulaşmak için Devrez Çayı'nı geçmek gerekiyor ama bunun için köprü veya başka bir imkan yok".

Ayhan, Ankara'ya 112 kilometre uzaklıktaki doğa harikası bir yer olan peri bacaları ile Kurşunlu-Ilgaz bölgesindeki atıl alanlarının devreye girmesiyle Çankırı turizminin canlılık kazanacağını kaydetti.

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