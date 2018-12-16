Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen 01 MG 119 plakalı motosikletle, ön bölümünde 2 erkek, arkasındaki sepette ise 2 kadın ve 7 çocuk, toplam 11 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yaşanabilecek olası bir tehlikeye aldırış etmeyen aile bireyleri, çevredekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yoluna devam etti.

"NE OLACAK, KORKMUYORUZ" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre o anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın uyarısına kadınlardan biri, "Ne olacak, korkmuyoruz, Allah koruyor" diye tepki gösterdi.

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