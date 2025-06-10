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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 HAZİRAN 2025: Altın geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 10 Haziran: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 10 Haziran Salı günü gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklerken altın fiyatları geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Gram altın saat 15.25 itibarıyla 4 bin 203 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:27
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        1

        Altın fiyatları 10 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesiyle geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.203,35

        Satış: 4.203,79

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.334,92

        Satış: 3.335,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.725,36

        Satış: 6.873,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.901,43

        Satış: 27.408,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.405,00

        Satış: 27.558,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.408,68

        Satış: 13.746,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.901,43

        Satış: 27.408,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.870,66

        Satış: 28.574,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.301,07

        Satış: 3.249,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.834,73

        Satış: 4.033,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.303,00

        Satış: 69.001,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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