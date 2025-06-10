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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ CANLI İZLE KANALI VE SAATİ | Meksika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Meksika-Türkiye maçı muhtemel 11'ler

        Meksika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Meksika-Türkiye milli maç muhtemel 11'ler

        Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, milli takımın istikrarlı çıkışını ortaya koydu. Son 8 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan Bizim Çocuklar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:19
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        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Eylül ayında oynayacağı müsabakalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak. Meksika Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Geri sayım sürerken milli maç canlı izle kanalı, saati, muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Meksika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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        MEKSİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Meksika-Türkiye maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba gece yarısı oynanacak ve saat 04.00’te başlayacak.

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        MEKSİKA-TÜRKİYE MAÇI NE HANGİ KANALDA?

        Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak Meksika-Türkiye maçı, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        MEKSİKA: Rangel, Lara, Montes, Chiquete, Chavez, Alvarado, Rodriguez, Lira, Huerta, Gimenez, Jimeenz.

        TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

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        MEKSİKA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Meksika-Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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        MEKSİKA İLE İLK MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıkacak.

        İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

        Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

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        641. MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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