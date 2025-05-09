Altın fiyatları hafif yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 154 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın, hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından ilk iki seansta neredeyse yüzde 6 yükseldikten sonra bu kazançların büyük kısmını geri verdi. Fakat, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte hafifçe yükseldi. Gram altın, bugün saat 15.35 itibarıyla 4.154 TL’den işlem görüyor. İşte, 10 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.153,6630
Satış: 4.154,1370
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.332,9000
Satış: 3.333,5300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.647,3000
Satış: 6.793,4800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.585,2800
Satış: 27.086,9200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.247,41
Satış: 13.581,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.578,11
Satış: 27.078,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.711,14
Satış: 28.410,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00