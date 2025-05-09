Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın, hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından ilk iki seansta neredeyse yüzde 6 yükseldikten sonra bu kazançların büyük kısmını geri verdi. Fakat, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte hafifçe yükseldi. Gram altın, bugün saat 15.35 itibarıyla 4.154 TL’den işlem görüyor. İşte, 10 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları grafiği...