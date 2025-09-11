Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2025: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Eylül 2025 Perşembe verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini artırması nedeniyle altın rekora yakın seyrediyor. Yatırımcılar ise bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verilerini bekliyor. Bugün saat 08.20 itibarıyla gram altın 4 bin 819 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 11 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 08:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 08:25
        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve düğün, nişan gibi özel günler için alım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın, ABD verilerinin faiz indirimi beklentilerini körüklemesi nedeniyle rekora yakın seyrediyor. Güne 3643 dolardan başlayan ons altın, saat 08.20 itibarıyla 3637 dolardan işlem görüyor. Güne 4830 liradan başlayan gram altın ise 4 bin 819 liradan alıcı buluyor. İşte 11 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.819,2230

        Satış: 4.819,6750

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.636,47

        Satış: 3.637,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.710,7600

        Satış: 7.880,1700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.843,0300

        Satış: 31.424,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.731,00

        Satış: 31.962,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.376,75

        Satış: 15.763,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.849,90

        Satış: 31.431,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.439,63

        Satış: 33.256,17

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.673,81

        Satış: 3.689,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.440,44

        Satış: 4.676,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.036,00

        Satış: 79.784,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
