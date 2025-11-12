Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin değerlendirilmesiyle yeni haftada yükseliş eğilimi göstermişti. Üç günlük yükselişin ardından değerli metal, haftanın üçüncü gününe hafif düşüşle başladı. Dün 4 bin 142 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 4 bin 112 dolar seviyesine geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.590,5970
Satış: 5.591,3440
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.111,79
Satış: 4.112,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.944,9600
Satış: 9.141,8500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.779,8200
Satış: 36.455,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.500,00
Satış: 37.821,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.822,34
Satış: 18.271,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.756,43
Satış: 36.431,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.365,60
Satış: 39.333,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.170,75
Satış: 4.271,44
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.247,97
Satış: 5.492,10
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.403,00
Satış: 94.336,00