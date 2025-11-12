Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerin değerlendirilmesiyle yükseliş yaşamıştı. Deeğrli metal haftanın üçüncü işlem gününe ise değer kaybıyla başladı. Ons altın 4.112 dolar seviyesine gerilerken, altının gram fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 591 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.