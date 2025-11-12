Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 KASIM 2025: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin değerlendirilmesiyle yeni haftada yükseliş eğilimi göstermişti. Üç günlük yükselişin ardından değerli metal, haftanın üçüncü gününe hafif düşüşle başladı. Dün 4 bin 142 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 4 bin 112 dolar seviyesine geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:56
        Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerin değerlendirilmesiyle yükseliş yaşamıştı. Deeğrli metal haftanın üçüncü işlem gününe ise değer kaybıyla başladı. Ons altın 4.112 dolar seviyesine gerilerken, altının gram fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 591 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.590,5970

        Satış: 5.591,3440

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.111,79

        Satış: 4.112,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.944,9600

        Satış: 9.141,8500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.779,8200

        Satış: 36.455,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.500,00

        Satış: 37.821,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.822,34

        Satış: 18.271,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.756,43

        Satış: 36.431,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.365,60

        Satış: 39.333,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.170,75

        Satış: 4.271,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.247,97

        Satış: 5.492,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.403,00

        Satış: 94.336,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Sağlık Bakanlığı kura çekimi başlıyor
        Sağlık Bakanlığı kura çekimi başlıyor
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
