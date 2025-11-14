Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 14 Kasım 2025 Cuma günü de en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde saat 09.40 itibarıyla ons altın 4 bin 206 dolar seviyesinde. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı günün erken saatlerinde 4211 dolar seviyesine kadar çıktı. Saat 09.40 itibarıyla ise 4206 dolardan işlem görüyor. İşte 14 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.692,4780
Satış: 5.693,2540
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.205,15
Satış: 4.206,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.107,9600
Satış: 9.308,4700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.431,8600
Satış: 37.120,0200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.214,00
Satış: 38.558,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.161,66
Satış: 18.619,57
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.437,18
Satış: 37.125,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.169,63
Satış: 40.166,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.232,31
Satış: 4.344,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.348,00
Satış: 5.599,44
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.183,00
Satış: 96.172,00