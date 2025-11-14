Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı günün erken saatlerinde 4211 dolar seviyesine kadar çıktı. Saat 09.40 itibarıyla ise 4206 dolardan işlem görüyor. İşte 14 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…