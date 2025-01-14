Altın fiyatları inişlı çıkışlı! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Haftaya yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları inişlı çıkışlı bir grafik çiziyor. Güncel verilere göre, ons altın 2669 TL'den alıcı bulurken, gram altın 3046 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösteren altın fiyatları, yeni haftada dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Saat 07.20 itibarıyla gram altın 3046 lira, çeyrek altın 4980 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın haftaya 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3050 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü.
14 Ocak Salı bugün ise altının gramı 3046 liradan, çeyrek altın 4980 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.045,5780
Satış: 3.046,1020
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.669,34
Satış: 2.669,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.873,0700
Satış: 4.980,1900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.492,2600
Satış: 19.860,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.813,00
Satış: 19.962,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.714,92
Satış: 9.959,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.493,67
Satış: 19.861,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.140,62
Satış: 20.646,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,22
Satış: 2.490,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.772,24
Satış: 2.924,29
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.235,00
Satış: 49.814,00