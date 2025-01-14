Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2025: Altın fiyatları inişlı çıkışlı! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları inişlı çıkışlı! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Haftaya yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları inişlı çıkışlı bir grafik çiziyor. Güncel verilere göre, ons altın 2669 TL'den alıcı bulurken, gram altın 3046 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 07:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösteren altın fiyatları, yeni haftada dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Saat 07.20 itibarıyla gram altın 3046 lira, çeyrek altın 4980 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın haftaya 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3050 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü.

        14 Ocak Salı bugün ise altının gramı 3046 liradan, çeyrek altın 4980 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.045,5780

        Satış: 3.046,1020

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.669,34

        Satış: 2.669,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.873,0700

        Satış: 4.980,1900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.492,2600

        Satış: 19.860,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.813,00

        Satış: 19.962,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.714,92

        Satış: 9.959,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.493,67

        Satış: 19.861,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.140,62

        Satış: 20.646,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.647,22

        Satış: 2.490,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.772,24

        Satış: 2.924,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.235,00

        Satış: 49.814,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu