Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2025: Altında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 20 Mayıs Salı verileri yatırımcılar ve alım satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değerli metal, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla gram altın 4.032 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs Salı 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.032,1210

        Satış: 4.032,5460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.243,85

        Satış: 3.244,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.451,4300

        Satış: 6.593,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.806,7800

        Satış: 26.294,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.724,00

        Satış: 26.923,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.852,07

        Satış: 13.175,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.784,72

        Satış: 26.271,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.784,72

        Satış: 26.271,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.242,36

        Satış: 3.182,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.739,33

        Satış: 3.934,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.604,00

        Satış: 67.308,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Ajet ve THY'den indirimli bilet kampanyası
        Ajet ve THY'den indirimli bilet kampanyası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Çin'den Grönland açıklaması
        Çin'den Grönland açıklaması
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'