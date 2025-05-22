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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 MAYIS 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin artan borç yüküne yönelik endişeler ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan zayıf talep nedeniyle yatırımcılar, güvenli liman arayışına yöneldi. Böylece altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 336 dolara yükselerek 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram ise 4 bin 163 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 07:54 Güncelleme: 22.05.2025 - 07:54
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        1

        Altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi sonucu bugün iki haftanın en yüksek sevisini gördü. Düşüş trendinden kurtularak yönünü yukarı çevren gram altın, ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni güne yüzde 0,5 yükselişle başladı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 163 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.162,9950

        Satış: 4.163,4690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.340,67

        Satış: 3.341,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.660,7900

        Satış: 6.807,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.643,1700

        Satış: 27.145,8200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.264,00

        Satış: 27.501,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.280,66

        Satış: 13.615,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.644,58

        Satış: 27.147,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.484,15

        Satış: 28.170,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.288,93

        Satış: 3.243,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.814,99

        Satış: 4.025,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.951,00

        Satış: 68.859,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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