Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, cuma günü itibarıyla zayıflayan dolar ve ABD’nin mali görünümüne dair artan kaygıların etkisiyle güvenli liman talebinin yükselmesi sonucu son bir aydan fazla süredir görülen en iyi haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…