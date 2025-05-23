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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların ABD'nin bütçe açığına dair endişelerin etkisiyle güvenli limana talebi artarken, altın son bir ayın en büyük haftalık kazancına ilerliyor. Bugün saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 297 TL, gram altın fiyatı ise 4 bin 180 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:08
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        1

        Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, cuma günü itibarıyla zayıflayan dolar ve ABD’nin mali görünümüne dair artan kaygıların etkisiyle güvenli liman talebinin yükselmesi sonucu son bir aydan fazla süredir görülen en iyi haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.179,5930

        Satış: 4.180,0580

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.296,72

        Satış: 3.297,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.687,3500

        Satış: 6.834,3900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.749,4000

        Satış: 27.253,9800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.219,00

        Satış: 27.506,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.332,58

        Satış: 13.668,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.748,74

        Satış: 27.253,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.403,76

        Satış: 28.095,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.285,00

        Satış: 3.244,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.808,63

        Satış: 4.025,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.838,00

        Satış: 68.869,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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