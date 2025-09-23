Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL: Altında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar her gün yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altının fiyatı, 3.791 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte yurt içinde gram altın, kritik eşik olan 5 bin TL'nin üzerine çıktı. Analistler gram altın fiyatının yıl sonunda 5.000 TL seviyelerini görebileceğini öngörüyordu. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 23.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:09
        1

        Altın fiyatları 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Haftaya sert yükselişle başlayan değerli metal, haftanın üçüncü işlem gününde tarihi rekor seviyeleri test etti. Ons altın fiyatı 3 bin 770 doların üzerine çıkarken, gram altın fiyatı yıl sonu için öngörülen kritik seviyeyi şimdiden aştı. İşte 24 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.026,4090

        Satış: 5.026,9950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.775,00

        Satış: 3.775,01

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.046,4500

        Satış: 8.217,7800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.161,8200

        Satış: 32.769,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.536,00

        Satış: 33.756,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.067,24

        Satış: 16.471,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.235,21

        Satış: 32.843,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.086,20

        Satış: 34.935,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.829,28

        Satış: 3.865,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.693,30

        Satış: 4.934,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 83.466,00

        Satış: 84.126,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
