Altın fiyatları 26 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ons altının çarşamba günü 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından piyasalarda kâr realizasyonları öne çıktı. Günlerdir yükselişini sürdüren sarı metal haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 26 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...