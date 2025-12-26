Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2025: Altın rekor sonrası düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor sonrası düşüşte! İşte 26 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Spot altın, çarşamba günü ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak haftanın dördüncü işlem gününde sarı metal, kâr realizasyonlarının etkisiyle hafif düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 480 dolardan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte 26 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:28
        1

        Altın fiyatları 26 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ons altının çarşamba günü 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından piyasalarda kâr realizasyonları öne çıktı. Günlerdir yükselişini sürdüren sarı metal haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 26 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.169,80

        Satış: 6.170,72

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.478,11

        Satış: 4.480,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.871,67

        Satış: 10.089,13

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.486,69

        Satış: 40.233,09

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.993,00

        Satış: 40.667,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.680,53

        Satış: 20.177,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.486,69

        Satış: 40.233,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.204,31

        Satış: 42.242,19

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.433,89

        Satış: 4.564,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.675,57

        Satış: 5.920,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.825,00

        Satış: 101.355,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
