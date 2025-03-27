Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçların ülkeye girişinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti. Gram altın, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 709 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
Canlı altın fiyatları 27 Mart 2025 Perşembe yani haftanın dördüncü iş günü için araştırılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD'ye giriş yapacak olan tüm araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. İşte 27 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3688 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3684 lira, en yüksek de 3712 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3709 liradan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.709,2550
Satış: 3.709,6090
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.031,42
Satış: 3.031,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.934,8100
Satış: 6.065,2100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.739,2300
Satış: 24.186,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.278,00
Satış: 24.471,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.829,59
Satış: 12.128,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.733,34
Satış: 24.182,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.582,67
Satış: 25.198,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.031,66
Satış: 2.940,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.396,94
Satış: 3.581,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.322,00
Satış: 61.056,00