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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025: Altın yükselişe geçti! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçların ülkeye girişinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti. Gram altın, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 709 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:53
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        1

        Canlı altın fiyatları 27 Mart 2025 Perşembe yani haftanın dördüncü iş günü için araştırılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD'ye giriş yapacak olan tüm araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. İşte 27 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3688 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3684 lira, en yüksek de 3712 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3709 liradan işlem geçiyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.709,2550

        Satış: 3.709,6090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.031,42

        Satış: 3.031,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.934,8100

        Satış: 6.065,2100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.739,2300

        Satış: 24.186,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.278,00

        Satış: 24.471,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.829,59

        Satış: 12.128,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.733,34

        Satış: 24.182,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.582,67

        Satış: 25.198,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.031,66

        Satış: 2.940,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.396,94

        Satış: 3.581,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 60.322,00

        Satış: 61.056,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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