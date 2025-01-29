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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 OCAK 2025: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 29 Ocak 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması altın üzerinde baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın iki gündür durgun seyrediyor. Fed'in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da altın için önemli olacak. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 07:31
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        1

        Altın fiyatları 29 Ocak Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekor serilerine alışmışken işler terse dönmeye başladı. ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması altında bir miktar gerilemeye sebep oldu. İki gündür durgun seyreden altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Ocak ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 29 Ocak Çarşamba günü 3 bin 175 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 191 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.174,9830

        Satış: 3.175,2470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.761,63

        Satış: 2.765,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.079,9700

        Satış: 5.191,5300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.319,8900

        Satış: 20.702,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.600,00

        Satış: 20.767,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.127,29

        Satış: 10.382,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.318,07

        Satış: 20.702,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.876,70

        Satış: 21.400,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.714,77

        Satış: 2.570,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.882,00

        Satış: 3.041,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.183,00

        Satış: 51.815,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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