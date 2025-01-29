Altın fiyatları 29 Ocak Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekor serilerine alışmışken işler terse dönmeye başladı. ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması altında bir miktar gerilemeye sebep oldu. İki gündür durgun seyreden altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Ocak ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...