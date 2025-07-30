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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2025: Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları Fed kararı öncesi yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları öncesinde yatay seyrediyor. Güne 4 bin 340 liradan başlayan gram altın, şu anda 4 bin 310 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:46
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        1

        Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Ticaret gerginliklerinin azalmasıyla birlikte güvenli liman varlıklara olan talep zayıflarken altıni üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Değerli metal, Temmuz ayı Fed faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları öncesinde yatay seyrediyor. Altının gram fiyatı, 4 bin 310 liradan işlem görüyor. İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.310,4540

        Satış: 4.310,8980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.331,38

        Satış: 3.331,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.899,0300

        Satış: 7.050,7500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.596,8600

        Satış: 28.117,4500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.050,00

        Satış: 28.234,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.740,27

        Satış: 14.086,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.566,68

        Satış: 28.086,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.522,49

        Satış: 29.242,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.356,64

        Satış: 3.317,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.925,65

        Satış: 4.132,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.877,00

        Satış: 70.487,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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