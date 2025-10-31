Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman altın; ABD-Çin ticaret anlaşması, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararı, Fed yetkililerinin açıklamaları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın, haftanın son işlem gününe 4.023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.991 dolar, en yüksek de 4.046 dolar seviyesi görüldü. Saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın son işlem günü altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın, Perşembe günü yüzde 2,4 yükselerek dört günlük düşüş serisini sonlandırmasının ardından Cuma günü yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Gün içinde en düşük 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.413,3550
Satış: 5.414,0440
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.023,40
Satış: 4.025,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.661,3700
Satış: 8.851,9600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.645,4700
Satış: 35.299,5700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.605,00
Satış: 37.075,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.270,99
Satış: 17.706,63
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.650,26
Satış: 35.304,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.150,32
Satış: 38.088,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.093,64
Satış: 4.199,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.122,46
Satış: 5.387,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.174,00
Satış: 92.544,00