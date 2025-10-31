Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM 2025: Altında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman altın; ABD-Çin ticaret anlaşması, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararı, Fed yetkililerinin açıklamaları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın, haftanın son işlem gününe 4.023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.991 dolar, en yüksek de 4.046 dolar seviyesi görüldü. Saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 08:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:15
        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın son işlem günü altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın, Perşembe günü yüzde 2,4 yükselerek dört günlük düşüş serisini sonlandırmasının ardından Cuma günü yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Gün içinde en düşük 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.413,3550

        Satış: 5.414,0440

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.023,40

        Satış: 4.025,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.661,3700

        Satış: 8.851,9600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.645,4700

        Satış: 35.299,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.605,00

        Satış: 37.075,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.270,99

        Satış: 17.706,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.650,26

        Satış: 35.304,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.150,32

        Satış: 38.088,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.093,64

        Satış: 4.199,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.122,46

        Satış: 5.387,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.174,00

        Satış: 92.544,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
