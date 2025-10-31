Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın son işlem günü altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın, Perşembe günü yüzde 2,4 yükselerek dört günlük düşüş serisini sonlandırmasının ardından Cuma günü yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Gün içinde en düşük 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 08.10 itibarıyla ise 4.025 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…