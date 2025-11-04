Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2025: Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2025 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı. Açıklamalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir indirim daha olacağı varsayımına karşı yaptığı uyarılarla paralellik gösterdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın ons başına 4 bin doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 07:42 Güncelleme: 04.11.2025 - 07:42
        1

        Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Pazartesi günü seans boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin gelecek ay yeni bir faiz indirimi olasılığını desteklemekten kaçınmasının ardından değer kaybetti. Spot altın ons başına 4000 doların altına geriledi. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 397 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.397,0980

        Satış: 5.397,8690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.993,39

        Satış: 3.994,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.635,3600

        Satış: 8.825,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.541,4300

        Satış: 35.194,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.971,00

        Satış: 36.256,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.219,19

        Satış: 17.653,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.546,34

        Satış: 35.199,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.802,13

        Satış: 37.740,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.038,87

        Satış: 4.117,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.033,99

        Satış: 5.267,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 89.596,00

        Satış: 90.501,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
