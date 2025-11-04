Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2025 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı. Açıklamalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir indirim daha olacağı varsayımına karşı yaptığı uyarılarla paralellik gösterdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın ons başına 4 bin doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Pazartesi günü seans boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin gelecek ay yeni bir faiz indirimi olasılığını desteklemekten kaçınmasının ardından değer kaybetti. Spot altın ons başına 4000 doların altına geriledi. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 397 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.397,0980
Satış: 5.397,8690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.993,39
Satış: 3.994,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.635,3600
Satış: 8.825,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.541,4300
Satış: 35.194,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 35.971,00
Satış: 36.256,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.219,19
Satış: 17.653,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.546,34
Satış: 35.199,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.802,13
Satış: 37.740,80
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.038,87
Satış: 4.117,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.033,99
Satış: 5.267,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 89.596,00
Satış: 90.501,00