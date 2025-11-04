Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Pazartesi günü seans boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin gelecek ay yeni bir faiz indirimi olasılığını desteklemekten kaçınmasının ardından değer kaybetti. Spot altın ons başına 4000 doların altına geriledi. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 397 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.