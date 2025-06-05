Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları 5 Haziran 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın, ABD'den gelen beklentilerin altındaki veriler ile Fed'in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle kazançlarını korudu. Güncel verilere göre, saat 15:40 itibarıyla gram altın 4 bin 287 lira, çeyrek altın 7 bin 10 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış değerleri...
Altın fiyatları 5 Haziran Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında zirvede yer alıyor. Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada altının gram fiyatı, saat 15:40 itibarıyla 4 bin 287 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.287,21
Satış: 4.287,71
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.371,70
Satış: 3.373,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.859,54
Satış: 7.010,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.438,17
Satış: 27.955,85
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.696,00
Satış: 28.027,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.676,21
Satış: 14.020,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.438,17
Satış: 27.955,85
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.189,18
Satış: 28.900,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.326,06
Satış: 3.296,33
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.875,36
Satış: 4.101,94
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.025,00
Satış: 70.173,00