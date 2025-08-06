Altın fiyatları hafif geriledi! İşte 7 Ağustos Perşembe Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, doların hafif toparlanmasıyla birlikte Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Altının gramı, bugün 4 bin 406 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 49 liradan alıcı buluyor. İşte 7 Ağustos Perşembe Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 7 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü iş gününde dolar, bir önceki seansta ulaştığı bir haftalık en düşük seviyesinden hafif toparlandı. Bu durum diğer para birimleri karşısında altının cazibesini azalttı. Altın fiyatları, Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.406,1100
Satış: 4.406,6200
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.363,54
Satış: 3.364,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.049,7800
Satış: 7.204,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.203,4700
Satış: 28.735,5200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.647,00
Satış: 28.795,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.060,06
Satış: 14.414,21
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.210,45
Satış: 28.742,64
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.119,15
Satış: 29.853,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.408,07
Satış: 3.373,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.008,47
Satış: 4.214,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.354,00
Satış: 71.877,00