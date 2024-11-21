Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları 21 Kasım 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın yükseliyor! 21 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyir izliyor. ABD'de özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 21 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 07:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

        Dün, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle piyasalarda risk iştahı azalırken, güvenli liman varlıklara olan talebi destekledi.

        Tahvil piyasalarında da haber akışını takiben alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,34'e kadar gerilemesinin ardından yeni günde 4,41 seviyesinde bulunuyor.

        Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 660 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 21 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN YÜKSELİYOR

        20 Kasım Çarşamba günü 2 bin 912 lira olan gram altın 21 Kasım Perşembe günü 2 bin 965 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 659 lira iken, 4 bin 744 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.965,1430

        Satış: 2.965,4980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.669,12

        Satış: 2.669,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.744,4100

        Satış: 4.848,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.976,2300

        Satış: 19.334,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: Alış: 20.181,00

        Satış: Satış: 20.485,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.129,00

        Satış: 20.394,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.972,69

        Satış: 19.330,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.470,61

        Satış: 20.984,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.674,19

        Satış: 2.518,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.816,53

        Satış: 2.965,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk