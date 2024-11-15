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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Kasım 2024: Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! 15 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 15 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 07:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 07:31
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        1

        ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

        Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.

        Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.

        Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

        Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 15 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK

        14 Kasım Perşembe günü 2 bin 812 lira olan gram altın 15 Kasım Cuma günü 2 bin 841 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 498 lira iken, 4 bin 546 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.841,1800

        Satış: 2.841,6000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.567,7100

        Satış: 2.568,0800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.546,1900

        Satış: 4.646,2600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.184,6200

        Satış: 18.528,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.349,00

        Satış: 19.519,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.063,59

        Satış: 9.292,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.183,91

        Satış: 18.527,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.601,80

        Satış: 20.094,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.606,97

        Satış: 2.445,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.706,82

        Satış: 2.859,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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