        Canlı altın fiyatları yükselişte! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı ve anlık takip edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ABD'den gelen haber akışları piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor. Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artması, ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesiyle altın yükselişe geçmişti. Serbest piyasada gram altın 5.680 TL'yi geçti. Peki 16 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı ve güncel 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, yarım, ziynet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı

        Giriş: 15.11.2025 - 08:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 00:02
        1

        Canlı altın fiyatları son gelişmeleriyle takip ediliyor. Alım satım yapacak vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Altın ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile dün güne yükselişle başlamış sonra düşüşe geçmişti. En son gram altın 5,681 TL, çeyrek 9,089 TL’den işlem gördü. İşte, 16 Kasım anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.205,15

        Satış: 4.206,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.681,70

        Satış: 5.682,45

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9,089,00

        Satış: 9.289,90

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36,359,82

        Satış: 37,046,09

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38,152,00

        Satış: 38,433,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.256,33

        Satış: 5.506,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17,767,43

        Satış: 18.215,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93,552,00

        Satış: 94,589,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35,646,25

        Satış: 36.319,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37,935,90

        Satış: 38,893,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

