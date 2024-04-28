ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 28 Nisan Pazar günü 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 987 TL'den alıcı buluyor.

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