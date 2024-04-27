Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu son dakika açıklaması, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Hatırlanacağı gibi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olmuştu. Asgari ücret zammı; işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. İşte 2024 Temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin tüm detaylar...
Asgari ücret ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceğini araştırmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin en net açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" İşte asgari ücret zammında son durum...
2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
ASGARİ ÜCRETE ARA YAPILACAK MI?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrete ilişkin soru üzerine de Işıkhan, çalışanların emeğini siyaset malzemesi yaparak asgari ücret kararlarını sürekli seçim gündemiyle bir tutmak isteyen art niyetli bazı gruplar olduğunu söyledi.
Bakan Işıkhan, "Son açıklamalarımızı siyasetle ilişkilendirenler çok iyi biliyor ki bu yeni bir söylem değil, asgari ücret sürecinde zaten ifade edilmiş bir durumdu." dedi.
Hükümetin, asgari ücreti belirlemediğini, işçi ve işveren arasındaki müzakereyi sağladığını, bir nevi hakem görevi yaptığını anlatan Işıkhan, şunları dile getirdi:
"2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı."
Çalışanların refahını kalıcı olarak artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, bunun yolunun enflasyonu düşürüp daha istikrarlı ve güvenli bir ekonomi tesisi olduğunu belirtti.
Işıkhan, şöyle devam etti:
"Ekonomi bir denge işidir ve bir noktada dengeyi bozduğumuzda birçok farklı noktada başka dengeler de bozulur. Vatandaş olarak hepimiz şunu tecrübe ettik. Ne zaman dengenin dışında artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da artırıyor, ücretlere yapılan artışın da bir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz derken tam da bunu kastediyorum.
Şu an Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili şekilde uygulanıyor. Bu politikanın olumlu etkilerini de çok hızlı şekilde almaya başladık, enflasyon hızlı şekilde düşüş eğilimine girdi ve şu anda ekonomik büyümeden, istihdamdan feragat etmeden bunu başarabiliyoruz. Ekonomimiz ve maliyemiz istikrara ve dengeye oturdukça, enflasyonda düşüş sağlandıkça biz de bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize yönelik desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."