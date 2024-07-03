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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 3 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu grafiğini inceliyor. Geçen hafta düşüşte olan gram ve çeyrek altın fiyatı yükselişe geçti. Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 3,46 TL artarak yüzde 0,14 değer kazanırken bugün 2.439 TL'den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 3 Temmuz 2024 Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları alış ve satış rakamları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 07:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:20
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        Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 3,901 TL iken yarım altın 7,779 TL, gram altın 2,439 TL’den güne başladı. Dünya genelinde bazı merkez bankaları uzun bir aranın ardından yılın ilk yarısında faiz indirimi adımı atarken, yılın ikinci yarısında söz konusu adımların ne sıklıkla atılacağı sorusu varlık fiyatlarını etkiliyor.

        Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

        Ülkede dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret ederken, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

        ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu kaydederek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları 3 Temmuz 2024

        2

        ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.439,5280

        Satış: 2.439,9150

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.902,6800

        Satış: 3.988,8000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.316,93

        Satış: 1.739,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.609,2300

        Satış: 15.904,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.781,37

        Satış: 7.977,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.311,19

        Satış: 16.727,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.329,06

        Satış: 2.329,3800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.235,51

        Satış: 2.366,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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