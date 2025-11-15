Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 15 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan değerli metal, ilerleyen saatlerde değer kaybetti. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 15 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçmişti. Ons altın haftanın son işlem gününe 4211 dolar seviyesinde başladı. Ancak saat 14.40 itibarıyla 4169 dolara kadar geriledi. İşte 15 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.639,4270
Satış: 5.640,1890
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.168,67
Satış: 4.169,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.022,9300
Satış: 9.221,5300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.091,7200
Satış: 36.773,3200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.902,00
Satış: 38.155,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.007,12
Satış: 18.461,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.128,44
Satış: 36.810,64
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.525,43
Satış: 39.497,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.205,44
Satış: 4.304,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.304,34
Satış: 5.540,81
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.406,00
Satış: 95.169,00