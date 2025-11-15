Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 15 KASIM 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 15 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan değerli metal, ilerleyen saatlerde değer kaybetti. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 15 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:07
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçmişti. Ons altın haftanın son işlem gününe 4211 dolar seviyesinde başladı. Ancak saat 14.40 itibarıyla 4169 dolara kadar geriledi. İşte 15 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.639,4270

        Satış: 5.640,1890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.168,67

        Satış: 4.169,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.022,9300

        Satış: 9.221,5300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.091,7200

        Satış: 36.773,3200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.902,00

        Satış: 38.155,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.007,12

        Satış: 18.461,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.128,44

        Satış: 36.810,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.525,43

        Satış: 39.497,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.205,44

        Satış: 4.304,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.304,34

        Satış: 5.540,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.406,00

        Satış: 95.169,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
