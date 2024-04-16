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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları: Yükseliş trendinde! 16 Nisan 2024 anlık altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın, gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 16 Nisan Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, yükseliş ivmesini sürdürüyor. Ortadoğu'da yükselen gerilimin ardından altın fiyatları, rekor seviyelere yükseldi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketliliğinden etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 16 Nisan Salı günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 385 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 488 TL'den satılıyor. İşte, 16 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:30
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, bugün de aynı eğilimi sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 483 liradan yaparken; 16 Nisan Salı günü 2 bin 487 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 060 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 066 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.486,77

        Satış: 2.487,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.385,36

        Satış: 2.385,74

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.978,83

        Satış: 4.066,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.915,31

        Satış: 16.215,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.932,79

        Satış: 8.132,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.915,31

        Satış: 16.215,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.854,15

        Satış: 17.284,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.390,52

        Satış: 1.829,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.355,09

        Satış: 2.499,46

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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