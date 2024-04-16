Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 16 Nisan Salı çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, yükseliş ivmesini sürdürüyor. Ortadoğu'da yükselen gerilimin ardından altın fiyatları, rekor seviyelere yükseldi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketliliğinden etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 16 Nisan Salı günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 385 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 488 TL'den satılıyor. İşte, 16 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, bugün de aynı eğilimi sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 483 liradan yaparken; 16 Nisan Salı günü 2 bin 487 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 060 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 066 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.486,77
Satış: 2.487,06
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.385,36
Satış: 2.385,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.978,83
Satış: 4.066,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.915,31
Satış: 16.215,62
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.932,79
Satış: 8.132,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.915,31
Satış: 16.215,62
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.854,15
Satış: 17.284,40
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.390,52
Satış: 1.829,89
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.355,09
Satış: 2.499,46