Altın fiyatları yükselişte! 12 Ekim bugün 22 ayar bilezik, ata,tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. ABD'de hükümetin kapanması, devam eden belirsizlikler ve merkez bankalarının talepleriyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı bir süredir yükseliş seviyesini sabit tutuyor. Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varması altın fiyatına yansıdı. En son gram altın 5,403 TL'den işlem gördü. Peki, 12 Ekim bugün 22 ayar bilezik, ata,tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları alış ve satışta son durum
12 Ekim altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Rekor seviyelerde seyreden altın en son toparlandı. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Yarım altın 17,237 TL, altının gram fiyatı 5,403 TL’den işlem gördü. Peki, bugün yarım, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2025 altın fiyatları
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.646,01
Satış: 8.836,42
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.403,76
Satış: 5.404,54
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.015,35
Satış: 4.020,22
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.551,00
Satış: 36.873,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.237,99
Satış: 17.672,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.089,01
Satış: 4.171,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.584,05
Satış: 35.237,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.584,05
Satış: 35.237,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.190,31
Satış: 38.124,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.040,00
Satış: 91.829,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.115,14
Satış: 5.345,55