Altın fiyatları 10 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesiyle geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…