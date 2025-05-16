Dünya çapında birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision'a bu yıl İsviçre ev sahipliği yapacak. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyon Sven Epiney ve Mélanie Freymond sunuculuğunda canlı yayınlanacak. Büyük final, 12.400 kişilik St. Jakobshalle'de olacak. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?" İşte detaylar...