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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Takımın bu sezon oynadığı 5 derbide galibiyet alamamasını eleştiren Koç, "Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız kabul edilemez!. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal" dedi. Gündemlerinde seçim olmadığını vurgulayan Koç, "Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir!" ifadesini kullandı. Ali Koç ayrıca, "Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık" diyerek Galatasaray'a göndermede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:42
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        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

        İşte Ali Koç'un açıklamaları:

        "Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Avrupa kupalarındaki yeni formatı çok beğendim. İngiltere'de okudum orada tuttuğum takım Arsenal. Yurt dışındaki takımım Arsenal ama PSG Başkanı Nasser, benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor."

        "DERBİ PERFORMANSIMIZ KABUL EDİLEMEZ"

        "Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyordu. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada"

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        'SEÇİM YOK' MESAJI!

        "Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı. Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız"

        "TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLAYABİLİYORUM"

        "Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal"

        "Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz 'pazara kadar değil mezara kadar' kültüründen gelen insanlarız. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız."

        "Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu"

        "SİSTEME, YAPIYA KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ"

        "Bugün geldiğimiz noktada en büyük rekabet avantajımız, rakiplerin ve düşmanların ekmeğine yağ sürme noktasına gelmiş durumda. Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynayı bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz."

        "İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

        "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka!"

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