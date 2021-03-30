Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaCANLI | Son dakika: Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları
ABONE OL

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışması hakkında, "Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı görüyor demektir. Seçim zamanında yapılacak, bu millet zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı'nda göreceklerdir" dedi. Bahçeli, Harp Okulları düzenlemesi hakkında ise "TSK'nın töhmet altında bırakılması tepeden tırnağa kara propagandadır" ifadelerini kullandı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını değerlendiren Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir" diye konuştu

CANLI | Son dakika: Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları
Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"MHP, 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bu günlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi. Nefsine esir olanlar, nefesi yetişmeyenler zaman içinde ya kendiliğinden ayrıldılar, ya gerçek yüzleri netleştiğinden kendiliğinden ayrıldılar. Bunların MHP'ye karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl teşne olduklarını ibretle seyrettik. Ayrık otlardan arına arına kabuğun içindeki öz değeri çıkardık.

Her dem yeniden doğarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berhava ederek kutlu davamızı peşkeş çektirmedik. Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi tekerrür eden zaferlerle doludur. Su uyur düşman uyumaz sözünü hafızasında taşıyan Türk milleti gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için uyarmaktadır.

5 STRATEJİK HEDEF

Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı ikinci hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin inşası üçüncü stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilene kadar destek vermek dördüncü stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

Bize göre 1000 yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek binlerce yıl daha yaşamanın sırları bilmek demektir. Lozan anlaşması Anadolu'nun senedi olmuştur. Lozan'dan önceki son durak Serv, ondan öncesi ise Çanakkale Savaşlarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar dün Çanakkale'den defedilenleridir, İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına göz yumamayız.

Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emperyalist zihniyet Serv ile yeniden hortlamış, Türk milleti şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal haklarını geri almıştır. Varlığımız 1915 Çanakkale'sinden 1922 İzmir'ine kadar adım adım savunulan vatan toprakları şehit kanlarıyla tescil edilmiştir. Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır.

UYGUR TÜRKLERİ MESAJI

Türk milletiyle gönül bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri hakkında konuşuyor. Hepsi ağız birliği etmişçesine fikriyatımızın kilit taşları hakları gevşek gevşet atıp tutuyor. Hangi ara Türklüğe bu kadar sempati beslediniz? Limasol'de cami duvarlarına 'Türklere ölüm' yazan faşist ırkçılarla sizin aranızdan ne fark vardır? MHP, Uygur Türklerinin kanayan yarasına yabancı başkentlerin prizmasından bakamaz. Herkes haddini bilsin. Türkmenline Kürdistan diyenler, küresel emperyalizme maşalık yapanlardır. Türk, Türk'tür.

Türk'ün Türk'ten başka dostu da seveni de yoktur. Batının Müslüman dendiğinde anladığı Türk'tür. Limasol'de cami duvarına haç resmi çizilmiş, 'Türklere ölüm' yazılmıştır. Andımızı istismar edenler, Türklüğü kirliği projelerine malzeme yapmak isteyen kimliksizlerdir. Artık keşkelerle ve pişmanlıklarla oyalanacak vaktimiz kalmamıştır. Türk milletinin tekrar cihan ruhuna sahip olması mümkündür.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ DOĞRUDUR"

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir.

HARP OKULLARI KARARI

Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Her tartışmadan nemalanma çabasındadır. Ama her seferinde baltayı taşa vurmaktadır. Harp Okulları'nda irticai faaliyetlerin çıkarılması, bildik ezberleri alevlendirmiştir. TSK'nın töhmet altında bırakılması tepeden tırnağa kara propagandadır. 15 Temmuz'da yaşanan, bu terör örgütünün TSK'ya nasıl yuvalandığına dair fikri var mıdır? Madem irticaya karşı bu kadar hassastınız, FETÖ'nün yuvalandığını nasıl hafızanızdan çıkardınız? Zillet cephesine soruyorum, Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz? FETÖ'cülerin peşine takılmaktan utanmadınız mı? İrtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz söz konusu olamayacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA: YUH OLSUN SENİN ZİHNİYETİNE

CHP, konu HDP oldu mu, terörle mücadeleye geldi mi kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'ye dokundurmam. Bu durumda akla gelen HDP'nin CHP'ye iltihak olması, PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir. Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecektir. Biz PKK eşittir HDP diyorduk, CHP de kanlı denkleme bodoslama girmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin yanlışlarını herkes gördü de bir sen mi görmedin, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam diyorsun, ihanete ortaksın demektir.

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı görüyor demektir. Seçim zamanında yapılacak, bu millet zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı'nda göreceklerdir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açıklama geldi mi
GÜNDEMAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları 2021: Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman ...
AYEDAŞ BEDAŞ 30 Mart elektrik kesintisi sorgula: İstanbul elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İĞRENÇLİK! Son dakika: İşadamı istimarında yeni gelişme
GÜNDEMİğrenç olayda anne şikayetçi olmuş!
AŞI TAKVİMİ: Covid-19 Aşı sorgulama nasıl yapılır? 60 yaş üstü aşı başladı mı?
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
Son dakika İSKİ su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
KISKIVRAK | Son dakika: Nişantaşı'nda soygun üstüne soygun yapan hırsız yakalandı
GÜNDEM'Nişantaşı hırsızı' kıskıvrak yakalandı
AŞI RANDEVU ALMA: 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
Yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Mart 2021 yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor, bu hafta geçerli mi?
GÜNDEMYasaklar ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA: İş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı
GÜNDEMİş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı