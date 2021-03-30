Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi, 'irtica' ve HDP mesajları 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"MHP, 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bu günlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi. Nefsine esir olanlar, nefesi yetişmeyenler zaman içinde ya kendiliğinden ayrıldılar, ya gerçek yüzleri netleştiğinden kendiliğinden ayrıldılar. Bunların MHP'ye karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl teşne olduklarını ibretle seyrettik. Ayrık otlardan arına arına kabuğun içindeki öz değeri çıkardık.

Her dem yeniden doğarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berhava ederek kutlu davamızı peşkeş çektirmedik. Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi tekerrür eden zaferlerle doludur. Su uyur düşman uyumaz sözünü hafızasında taşıyan Türk milleti gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için uyarmaktadır.

5 STRATEJİK HEDEF

Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı ikinci hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin inşası üçüncü stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilene kadar destek vermek dördüncü stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

Bize göre 1000 yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek binlerce yıl daha yaşamanın sırları bilmek demektir. Lozan anlaşması Anadolu'nun senedi olmuştur. Lozan'dan önceki son durak Serv, ondan öncesi ise Çanakkale Savaşlarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar dün Çanakkale'den defedilenleridir, İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına göz yumamayız.

Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emperyalist zihniyet Serv ile yeniden hortlamış, Türk milleti şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal haklarını geri almıştır. Varlığımız 1915 Çanakkale'sinden 1922 İzmir'ine kadar adım adım savunulan vatan toprakları şehit kanlarıyla tescil edilmiştir. Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır.

UYGUR TÜRKLERİ MESAJI

Türk milletiyle gönül bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri hakkında konuşuyor. Hepsi ağız birliği etmişçesine fikriyatımızın kilit taşları hakları gevşek gevşet atıp tutuyor. Hangi ara Türklüğe bu kadar sempati beslediniz? Limasol'de cami duvarlarına 'Türklere ölüm' yazan faşist ırkçılarla sizin aranızdan ne fark vardır? MHP, Uygur Türklerinin kanayan yarasına yabancı başkentlerin prizmasından bakamaz. Herkes haddini bilsin. Türkmenline Kürdistan diyenler, küresel emperyalizme maşalık yapanlardır. Türk, Türk'tür.

Türk'ün Türk'ten başka dostu da seveni de yoktur. Batının Müslüman dendiğinde anladığı Türk'tür. Limasol'de cami duvarına haç resmi çizilmiş, 'Türklere ölüm' yazılmıştır. Andımızı istismar edenler, Türklüğü kirliği projelerine malzeme yapmak isteyen kimliksizlerdir. Artık keşkelerle ve pişmanlıklarla oyalanacak vaktimiz kalmamıştır. Türk milletinin tekrar cihan ruhuna sahip olması mümkündür.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ DOĞRUDUR"

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir.

HARP OKULLARI KARARI

Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Her tartışmadan nemalanma çabasındadır. Ama her seferinde baltayı taşa vurmaktadır. Harp Okulları'nda irticai faaliyetlerin çıkarılması, bildik ezberleri alevlendirmiştir. TSK'nın töhmet altında bırakılması tepeden tırnağa kara propagandadır. 15 Temmuz'da yaşanan, bu terör örgütünün TSK'ya nasıl yuvalandığına dair fikri var mıdır? Madem irticaya karşı bu kadar hassastınız, FETÖ'nün yuvalandığını nasıl hafızanızdan çıkardınız? Zillet cephesine soruyorum, Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz? FETÖ'cülerin peşine takılmaktan utanmadınız mı? İrtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz söz konusu olamayacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA: YUH OLSUN SENİN ZİHNİYETİNE

CHP, konu HDP oldu mu, terörle mücadeleye geldi mi kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'ye dokundurmam. Bu durumda akla gelen HDP'nin CHP'ye iltihak olması, PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir. Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecektir. Biz PKK eşittir HDP diyorduk, CHP de kanlı denkleme bodoslama girmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin yanlışlarını herkes gördü de bir sen mi görmedin, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam diyorsun, ihanete ortaksın demektir.

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı görüyor demektir. Seçim zamanında yapılacak, bu millet zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı'nda göreceklerdir."