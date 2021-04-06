CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaCANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor...

CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor... "Önce durum tespiti yapmamız gerekiyor" diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Tümüyle yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye'yi yönetemiyor. Çaresizlik üreten, yapay gündemlerle toplumu meşgul etmek isteyen bir kişinin yönetimiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeyi kim yönetiyor, kim sorumlu bu ülkenin yönetiminden?" diye soran Kılıçdaroğlu kararsız seçmene seslenerek, "Türkiye'nin gidişinden memnunsan devam. Yoksa bu kardeşini dinleyeceksin. Ben sana her zaman, her ortamda doğruları söylemeye devam edeceğim" diye konuştu.

"İKİ ÖRNEK VERECEĞİM"

Koronavirüs pandemisi sürecine de değinen CHP lideri, "Pandemi dolayısıyla iki örnek vereceğim; genç bir kızcağız yatarak tedavi olması lazım ama boş yatak bulamıyor. 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde bu kızımıza yatak bulunamadı ve hayatını kaybetti. Kim sorumlusu? 'Bay Kemal sorumlusu' diyecek. Bu işin sorumlusu sensin sen, sen yönetiyorsun ülkeyi" dedi.

"Soruyorlar dostlarınız kim" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin garibanlarıdır, esnafıdır, apartman görevlileridir, esnafıdır. Halktır bizim dostlarım" diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sidar adında bir kızımız. Evine giderken güvenlik görevlisi çağırıyor, 'maskeyi nizami takmadın' diye ceza yazıyor. Sidar'ın babası esnaf, 900 lira ceza kesiyor. Ödeyemiyorlar. 22 Mart'ta kendisine mektup, 23 Mart'ta kendisine ödeme emri tebliğ ediliyor. 16 yaşındaki kız maskesini nizami takmamış, 900 lira ceza, 'Sen ödeyemezsen babadan hacizle alacağız' diyor. Bu bir zulüm değil mi?"

"Çifte standart devlet yönetiminde olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Birisine ikramiye, birisine zulmedeceksin. Bu tabloyu AK Partili kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim içlerine sindiriyorlarsa bir şey demiyorum. İçlerine sindiremiyorlarsa beni dinleyin; bu ülkeye mutlaka adaleti getireceğiz" dedi.

BİLİM KURULU'NA TEPKİ

Bilim Kurulu'na tepki gösteren CHP lideri şunları söyledi:

"Bir de Bilim Kurulu var, kendinize bilim kurulu demeyin, bilime ayıp. Oturmuşlar koltuğa 4 Nisan'da ABD'yi geçtik vaka sayısında. Nasıl yönetiliyor? Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dedin, senin koyduğun kurallara uymazsa çekileceksin oradan. Oturmuşlar oraya Bilim Kurulu ayrı telden, Sağlık Bakanlığı başka telden, saray zaten oralı değil. Bu mudur vatandaşın can ve mal güvenliğini, sağlığını korumak? Kontrolü tamamen kaybetmişler, tek düşündükleri koltukları."

"Bu fatura kime çıkıyor" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi, işlerine son verilse bile dünyanın parasını alıyorlar. Vergi bile vermiyorlar. 193 kişi hayatını kaybetmiş, insan gece uyumaz. Bunların umurlarında bile değil. Bekledikleri tek şey 'benim cebim nasıl dolar?' Bunlar tefecilere çalışıyorlar. 5'li çete de memnun hayatından. Garantilerin tamamı dövize bağlı. Peki esnafın, apartman görevlisinin, simitçilerin durumu nedir? Vatandaşın yaşadıklarından haberiniz var mı? Yoksulluk diz boyu haberiniz var mı? Her 100 metrede bir dükkan kapatıldığını görüyoruz. Kirayı ödeyemiyorlar artık. Saraydakiler bunu biliyor mu? Bilse ne olur bilmese ne olur... Onun gözünde esnaf yok ki. Vururum ensesine tokadı alırım oyumu diye düşünüyor."

"Ülkücü kardeşlerimin de bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bahçeli ayrı. O değirmene su taşıyan kişi" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Otobüste korona alarmı! 16 kişi karantinada - Haberler
GÜNDEMOtobüste korona alarmı! 16 kişi karantinada
Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet fetvası
GÜNDEMDiş eti kanaması abdesti bozar mı?
Feci ölüm! Son dakika haberler: Sakız sonu oldu - Haberler
GÜNDEMFeci ölüm! Sakız sonu oldu
KAÇAK VİLLA! Son dakika! Demre'deki kaçak villa yıkılıyor
GÜNDEMO villa yıkılıyor!
İğne orucu bozar mı? Diyanet cevabı: İğne yaptırmak orucu bozar mı?
GÜNDEMİğne orucu bozar mı?
ACI GÖRÜNTÜ! Son dakika: İzmir'de 3 konteynerden kaçak göçmenler çıktı - Haberler
GÜNDEMİzmir'de 3 konteynerden kaçak göçmenler çıktı
Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama
GÜNDEMMSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geğirmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı
GÜNDEMGeğirmek orucu bozar mı?