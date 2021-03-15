Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaCANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bunları örnek almayın
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bunları örnek almayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin gençlik kollarına seslenerek, "Eskiler su-i misal emsal olmaz derler. Bu ifadeyi sizler de hayatınızın merkezine yerleştirmelisiniz. Her yerde olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olacaktır" dedi

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bunları örnek almayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğunuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı ve güvenimizi bir kat daha artırmıştır. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten kardeşimize teşekkür ediyorum. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gençlik kollarını yapmış kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Kongremizde Gençlik Kollarımız Başkanlığımıza aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı tebrik ediyorum.

81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızda partimize ve milletimize hizmet etmiş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen MKYK üyesi, il-ilçe başkanı, milletvekili, belediye başkanı gibi görevleri yürütüyor. Bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda bizleri gururlandıranlar var. 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi vazife yapıyor. Lise yıllarından başlayıp hayatlarının ilk dönemlerinde devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

ÜYE SAYISI

Gençlik kollarımız bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan başka bir parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmasa sayı 1 milyonda kalmaz, şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkada nal topluyor. Toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimizde bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Sizlerden partimiz için de, faaliyet alanlarında da iftihar verici haberler almayı bekliyoruz.

AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. 18 yılda Cumhuriyet döneminde yapılanların 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin gücü buradan geliyor. Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kolları mensupları olmanın yanı sıra 2053 vizyonunu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüleri olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız.

"ASIM'IN NESLİSİNİZ"

Sizler, Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kudül Amare'de, Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de, Karabağ ve Libya'da siz vardınız. Nerede bir ay-yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı taşıyan, yere düşürmeyen sizlerdiniz. PKK'lı alçakların karşısına dikilen, Yasin Börüler, Eren Bülbüller sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp, FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Ömer Olçok'lar sizlerdiniz.

Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Üniversite ilim yapan, tarlada alın teri döken her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötekisindeki hainlere veren değil, kendi ülkesine hizmet etmeyi temel gören fazilet abidelerisiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven Anadolu'nun evlatlarsınız. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir.

Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca süre bizi oyalamayı başardılar. Nice fikir ve sanat insanımız ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiştir. Siyasette ise Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon sahibi liderler bu mücadeleyi sürdürdü.

15 Temmuz'u unutmayın, bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde birisi vardı. O kişi tankların arasından kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Yeni şahlanışın altyapısını da kurduk.

"ÖRNEK ALMAYIN"

Eskiler su-i misal emsal olmaz derler. Bu ifadeyi sizler de hayatınızın merkezine yerleştirmelisiniz. Her yerde olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olacaktır. Başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanları göreceksiniz. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak yerine yalanı, iftirayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Yalanların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Milletimiz o engin ferasetiyle ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı ayırır, sandık önüne geldikleri zaman verir. Halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak yerine, darbecilerin, dış mihraklara sığınanlar göreceksiniz sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için proje üretmek, plan hazırlamak yerine sadece siyaha beyaz diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, ilkelliği yüceltmeye kalkanların akıbeti mahcubiyettir. Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir. Kendi marjinal görüşlerini, fıtrata aykırı görüşlerini çağdaşlık olarak pazarlamak isteyenleri örnek almayın."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika: Barajlarda son durum! 15 Mart barajlarda doluluk!
GÜNDEMİSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!
Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şar
GÜNDEMSağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2021
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İşkencenin fotoğrafları | Son dakika: Melek İpek'in yargılandığı dava başladı
GÜNDEMMelek İpek ilk kez hakim karşısında
VAHŞET! Son dakika: Kardeşini kolonya döküp yaktı
GÜNDEMKorkunç! Kardeşini kolonya döküp yaktı
SERT TEPKİ! Son dakika: Bahçeli'den Danıştay'a Andımız tepkisi
GÜNDEMBahçeli'den Danıştay'a Andımız tepkisi
SON DAKİKA: Eskişehir'de HES sorgulama zorunluluğu kararı alındı! - Haberler
GÜNDEMO kentte HES sorgulama zorunluluğu kararı!
Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? MEB Ziya Selçuk'tan açıklama geldi
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
GÜNDEMŞentop'tan Gergerlioğlu açıklaması
YDS, e-YDS, YKS, TUS, ALES, İSG, DGS, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...