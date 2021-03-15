Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğunuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı ve güvenimizi bir kat daha artırmıştır. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten kardeşimize teşekkür ediyorum. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gençlik kollarını yapmış kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Kongremizde Gençlik Kollarımız Başkanlığımıza aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı tebrik ediyorum.

81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızda partimize ve milletimize hizmet etmiş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen MKYK üyesi, il-ilçe başkanı, milletvekili, belediye başkanı gibi görevleri yürütüyor. Bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda bizleri gururlandıranlar var. 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi vazife yapıyor. Lise yıllarından başlayıp hayatlarının ilk dönemlerinde devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

ÜYE SAYISI

Gençlik kollarımız bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan başka bir parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmasa sayı 1 milyonda kalmaz, şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkada nal topluyor. Toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimizde bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Sizlerden partimiz için de, faaliyet alanlarında da iftihar verici haberler almayı bekliyoruz.

AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. 18 yılda Cumhuriyet döneminde yapılanların 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin gücü buradan geliyor. Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kolları mensupları olmanın yanı sıra 2053 vizyonunu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüleri olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız.

"ASIM'IN NESLİSİNİZ"

Sizler, Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kudül Amare'de, Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de, Karabağ ve Libya'da siz vardınız. Nerede bir ay-yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı taşıyan, yere düşürmeyen sizlerdiniz. PKK'lı alçakların karşısına dikilen, Yasin Börüler, Eren Bülbüller sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp, FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Ömer Olçok'lar sizlerdiniz.

Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Üniversite ilim yapan, tarlada alın teri döken her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötekisindeki hainlere veren değil, kendi ülkesine hizmet etmeyi temel gören fazilet abidelerisiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven Anadolu'nun evlatlarsınız. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir.

Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca süre bizi oyalamayı başardılar. Nice fikir ve sanat insanımız ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiştir. Siyasette ise Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon sahibi liderler bu mücadeleyi sürdürdü.

15 Temmuz'u unutmayın, bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde birisi vardı. O kişi tankların arasından kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Yeni şahlanışın altyapısını da kurduk.

"ÖRNEK ALMAYIN"

Eskiler su-i misal emsal olmaz derler. Bu ifadeyi sizler de hayatınızın merkezine yerleştirmelisiniz. Her yerde olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olacaktır. Başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanları göreceksiniz. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak yerine yalanı, iftirayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Yalanların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Milletimiz o engin ferasetiyle ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı ayırır, sandık önüne geldikleri zaman verir. Halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak yerine, darbecilerin, dış mihraklara sığınanlar göreceksiniz sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için proje üretmek, plan hazırlamak yerine sadece siyaha beyaz diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, ilkelliği yüceltmeye kalkanların akıbeti mahcubiyettir. Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir. Kendi marjinal görüşlerini, fıtrata aykırı görüşlerini çağdaşlık olarak pazarlamak isteyenleri örnek almayın."