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Canlı verilerle 5 Nisan 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Haftanın ikinci işlem günü olan 5 Nisan Salı gününde altın ve altın bilezik fiyatları merakla takip ediliyor. Son günlerde hareketli seyreden altın fiyatları ekonomiyi takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Nisan Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Canlı verilerle 5 Nisan 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Haftanın ikinci iş gününde 5 Nisan Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR? (5 NİSAN)

Gün içerisinde %-0,38 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 826,51

SATIŞ: 851,29

GÜNCEL VE CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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