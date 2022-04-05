Haftanın ikinci iş gününde 5 Nisan Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!
ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR? (5 NİSAN)
Gün içerisinde %-0,38 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;
ALIŞ: 826,51
SATIŞ: 851,29
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