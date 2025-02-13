Canlı yayında şok açıklamalar
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, evden sevgilisi Azad'a kaçan Dilara'nın açıklamaları damga vurdu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün, geçtiğimiz günlerde kaybolup Didem Arslan Yılmaz’ın ulaştığı Dilara canlı yayındaydı. Dilara, zaman zaman yaptığı bazı açıklamalarla izleyicileri hayret ettirdi.
“KİMSE UMRUMDA DEĞİL, AZAD’I SEVİYORUM”
Anne Ayfer Hanım'ın isyanları sonuçsuz kaldı. Dilara’nın tavrı hiç değişmedi. Dilara “Ailemi de sildim” dedi. Ayfer, kızına “Yanlış yoldasın, yol yakınken dön” dedi. Azad ve Dilara ne karar verecek? Canlı yayına gelecekler mi?