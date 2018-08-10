Carlisle United - Northampton Town rakamlar

İngiltere 2.Lig maçında Carlisle United ile Northampton Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Carlisle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Northampton Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 345 kodlu maçı oynayanlar; Carlisle United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Northampton Town galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Carlisle United son hafta oynanan Notts County maçında 0-5 kazandı.

Northampton Town, Portsmouth karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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